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    Başkan Erdoğan ’nin ’le ilgili küstah yaptırım kararına sert çıktı: Egemenliğimize saldırı

    Başkan , ’nin ’le ilgili yaptırım kararına sert çıktı: Bu nasıl bir ittifaktır, nasıl müttefiktir. Karar egemenlik haklarımıza yönelik saldırıdır. Bir kez daha durmak yok yola devam diyoruz. Savunma sanayimizin önünü kesip bizi kendilerine bağımlı hale getirmek istiyorlar. Ama bağımsızlığımız için iki kat daha fazla çalışacağız

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    Başkan Erdoğan, 'nin yaptırım kararına sert çıktı: Savunma sanayimizin önünü kesip, bizi kendilerine bağımlı hale getirmek istiyorlar. Ama bu şarkı burada bitmez, yola devam...

    Başkan , Niğde-Ankara Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı:

    ABD 2017'den bu yana CAATSA'yı hiçbir ülkeye uygulamamıştır. İlk defa bir üyesi olarak ülkemize yaptırım uygulanmaktadır. Bu nasıl bir ittifaktır, bu nasıl bir müttefikliktir.



    Bu karar ülkemize aleni bir saldırıdır. konusu olmasaydı başka bir gerekçeyle benzer konulara başvurulacağı belli oluyor. Tehditle yolumuzdan çevirmeye çalışıyorlar.

    Asıl amaç ülkemizin savunma sanayisinde başlattığı atılımların önünü keserek bizi bağımlı hale getirmektir. Savunma sanayimizi her bakımdan bağımsız hale getirmek için iki kat fazla çalışacağız. İsmail Demir ve ekibine daha çok sahip çıkacağız.

    Savunma sanayi ürünleri ihracatımızı kararlılıkla devam ettireceğiz. Bu şarkı burada bitmez, bir kez daha durmak yok yola devam diyoruz.



    Milli ve yerli HİSAR A envantere giriş öncesi kabul testi yapıldı. Yerli parçayı kısa sürede geliştirdik, füzeye entegre ettik. Kısa sürede neticeye ulaştık.



    MAŞALARI BİLİYORUZ
    Erdoğan, "'yi istedikleri gibi yönlendiremeyenlerin ülke içindeki muhalefeti, kurumları maşa olarak kullanma gayretlerini yakından izliyoruz. Ama 2023 hedefine büyük bir kararlılıkla yürüyoruz" dedi.



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