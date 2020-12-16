SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Niğde-Ankara Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar



Başkan Recep Tayyip Erdoğan Niğde-Ankara Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.





Başkan Erdoğan'dan açıklamalarından satır başları;



Yatırıma, üretime, ihracata ve istihdama yönelik özel destekleri ve teşvikleri asla ihmal etmiyoruz.



Ankara-Niğde Otoyolu'nun ülkemize, sağlayacağı vakit ve yakıt tasarrufu sayesinde yılda 1,6 milyar liranın üzerinde katkısı olacaktır. Mesafenin de kısalmasıyla artık neredeyse yarı zamanlı tamamlanabilecektir.









Her kesime yönelik desteklerimizi salgının yol açtığı sıkıntılar ortadan kalkana kadar devam ettireceğiz.



Son 7 yıldır uğradığımız her saldırıyı nasıl boşa çıkardıysak bu beşinci kol faaliyetlerini de aynı şekilde hüsrana uğratacağız.





ABD'YE YAPTIRIM TEPKİSİ

Ülkemizde meşru rekabet zemininde mücadele edemeyenler tek taraflı yaptırım tehditleriyle bizi yolumuzdan çevirmeye çalışıyor. Bir süredir gündemde olan ABD yaptırımları açıklandı. Çok net ifade ediyorum 2017'den bu yana CAATSA konusunda hiçbir ülkeye Türkiye'den başka bu yaptırım uygulanmamıştır. İlk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmıştır.





BU NASIL BİR İTTİFAKTIR

Bu nasıl bir ittifaktır? Bu nasıl bir müttefikliktir? Bu karar ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırıdır. Kararın gerekçesi nedir? Gerekçe, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasıdır. Peki, Türkiye bu yola ne için başvurmuştur? Amerika çok uzun zamandır kendi elindeki hava savunma sistemlerinin ülkemize satışına izin ermiyor. Kaldı ki F-35 uçaklarının bine yakın parçasını Türkiye üretiyor ve Amerika'ya veriyor. Senato'da çıkan engellerin yanı sıra, bu sistemleri almak için istediğimiz şartların hiçbirini karşılamayan Amerika, biz ihtiyacımızı başka bir yerden karşıladık diye yaptırım silahını çekmiştir.

Önümüze konan, Türkiye'nin S-400 alması ve bu sistemin hiçbir teknik izah getirilemeyen F-35'ler için, paranın büyük kısmını verdiğimiz halde tehdit teşkil ettiği iddiası sadece bir bahaneden ibarettir. Asıl amaç, ülkemizin savunma sanayiinde son dönemde başlattığı atılımların önünü keserek yeniden bizi mutlak olarak kendilerine bağımlı hale getirmektir. Üstelik bunu kendi yayınladıkları raporda alenen belirtiyorlar.









Türkiye'nin en akıllı yolu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törenle açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun hazır bulunduğu törende, 330 kilometre uzunluğundaki Ankara-Niğde yolunda ikinci kısmın açılmasıyla, ulaşım süresi 4 saat 14 dakikadan, 2 saat 22 dakikaya indi.