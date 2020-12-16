''ZAMANINDA BELLİ TAVİZLER KONUSUNDA ANLAŞMIŞLARDI''

Buradaki sorun şuydu; Azerbaycan ve Ermenistan liderleri belli tavizler konusunda mutabık kaldılar. Fakat kendi vatandaşları bunu kabul etmeye hazır değildi. Yani daha fazla zamana ihtiyaç vardı bu detayların üzerinde çalışmak için. Ben çok istemiştim, o zaman benim dönemimde ister Bush, ister Obama gibi başkanlar olsun, Vladimir Putin'e dönüp ve o zamanki Fransa Cumhurbaşkanı'na dönüp şunu deselerdi keşke 'biz Azerbaycan ve Ermenistan başkanlarına kendi halklarını ikna etmek için yardımcı olalım.' deselerdi, bu çerçeveyle, barış karşılığı toprak anlaşması iyi bir anlaşmaydı ve tamamen uygulanmalıydı. Fakat bu ekstra baskı ya da destek ne ABD, ne Rusya ne Fransa başkanlarından gelmedi ve bu baştan kabul edilen çerçeve anlaşma hiçbir zaman sonuca ermedi.