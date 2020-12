İşte o 21 Aralık teorisinden satır başlıkları;

** (Galactic Alignement, The Return of Niburu, The return of SUN/SON-Christ or Conciousness) Aslında adına ne dersek diyelim, gezegenelerin hizalanması bize bugüne dek hiç görmediğimiz bir gezegen dizilimini ve kozmik olarak açığa çıkacak bir enerjiyi ifade ediyor.

** Bu Planetlerin hizalanması sırasında tam karanlık çökecek, elektromanyetik dalgalar yüzünden elektrikli hiç bir şey çalışmayacak. Hayvanlar bu hadiseyi önceden hissedeceklerdir ve deliklere çekileceklerdir.



** Bu hadiseye hazır olmayanların aklı hasara uğrayabilir. 3 günlük bir karanlıktan sonra 25 Aralık'da güneş tekrar doğacak.

** Bu esnada "Van Hallen"kuşağı açılacak ve 7 gün boyunca yani 25 Aralık'dan 31 Aralık'a kadar açık kalacak.Uzayda, göklerde bir karmakarışıklık gözlemlenecek,(İncil'de bahsedilen portalların veya Cennet kapılarının açılması) Bütün insanlık,evreni çıplak gözüyle çok net görebilecek.