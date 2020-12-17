Astrologların ve gökbilimcilerin iddialarına göre; 21 Aralık'ta büyük bir doğa olayı meydana gelecek. Jüpiter ve Satürn'ün bir araya geleceği ve tek yıldız gibi parlayacağı günde kimilerine göre elektrik kesintileri yaşanacak. Ayrıca bu olayın burçları etkilemesi bekleniyor.

Avustralya'da Monash Üniversitesinde görevli gökbilimci Michael Brown, Washington Post'a yaptığı açıklamada, Jüpiter'in Güneş'in çevresindeki turunu 12, Satürn'ün ise yaklaşık 30 yılda tamamladığını, iki gezegenin turlarını farklı eğime sahip yörüngelerde attığını, dolayısıyla bu denli yakınlaşmalarına nadiren rastlandığını söyledi.