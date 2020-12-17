Dünyanın göz kulağı bu tarihte! 20 Aralık 2021'de ne olacak? NASA onaylı elektrik kesilmesi mi yoksa kıyametin başlangıcı mı?
21 Aralık bu kez bilindiği gibi en uzun gece olmaktan çok daha fazlasını ifade ediyor dünya için... Dünya gözünü kulağını 21 Aralık 2020'te geçirdi ama ne olacak bu tarihte? 21 Aralık'ta tüm dünyada NASA onaylı bir elektrik kesintisi yaşanacak ve dünyaya reset atılacak iddiaları günlerdir sosyal medyayı sallıyor. Hatta 21 Aralık'ın kıyametin başlangıcı olduğu iddiaları da kol geziyor. Özellikle Youtube'da yapılan paylaşımlar ve son olarak Mehmet Ali Bulut'un yaptığı açıklamalar kafaları iyiden iyiye karıştırdı. Peki dünya gerçekten 21 Aralık'tan itibaren bambaşka bir döngüye mi giriyor? 21 Aralık'ta Nasa onaylı elektrik kesintisi olacak mı? 21 Aralık 2020 kıyamet başlangıcı mı? İşte sizin için derlediğimiz haberimiz.
21 Aralık 2020 tarihiyle ilgili sosyal medyada birçok iddia ortaya atıldı. Astrologların yaptığı açıklamalar ve gökbilimci insanların yaptığı açıklamalar 21 Aralık komplo teorileri ya da iddiaları olarak basında yer aldı. 21 Aralık tarihinde NASA onaylı elektrik kesintisinin yaşanacağı da iddia edildi. Peki ama 21 Aralık tarihinde ne olacak? Önce işin bilimsel yanına bakalım.
En uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık'la ilgili birçok iddia gündeme geldi. Kış Gündönümü olarak bilinen bugün güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarım kürede günler uzamaya, güney yarımkürede ise kısalmaya başlar. Kimilerine göre bu yıl dünyanın birçok yerinde elektrik kesintileri yaşanabilir veya elektronik cihazlar hata verebilir. Ayrıca bu olayın astrolojiyi de etkilemesi bekleniyor.
Gökbilimcilerin aktardığına göre, iki gaz devi gezegenin 20 yılda bir meydana gelen yakınlaşması, 21 Aralık gecesi yaşanacak. Jüpiter ve Satürn'ün bu yılki "büyük birleşmede" sıra dışı biçimde yakınlaşacakları; bunun, en son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşandığı ifade edildi. Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kuzey Yarım Küre'de en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşmasının çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.