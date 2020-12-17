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Dünyanın göz kulağı bu tarihte! 20 Aralık 2021'de ne olacak? NASA onaylı elektrik kesilmesi mi yoksa kıyametin başlangıcı mı?

21 Aralık bu kez bilindiği gibi en uzun gece olmaktan çok daha fazlasını ifade ediyor dünya için... Dünya gözünü kulağını 21 Aralık 2020'te geçirdi ama ne olacak bu tarihte? 21 Aralık'ta tüm dünyada NASA onaylı bir elektrik kesintisi yaşanacak ve dünyaya reset atılacak iddiaları günlerdir sosyal medyayı sallıyor. Hatta 21 Aralık'ın kıyametin başlangıcı olduğu iddiaları da kol geziyor. Özellikle Youtube'da yapılan paylaşımlar ve son olarak Mehmet Ali Bulut'un yaptığı açıklamalar kafaları iyiden iyiye karıştırdı. Peki dünya gerçekten 21 Aralık'tan itibaren bambaşka bir döngüye mi giriyor? 21 Aralık'ta Nasa onaylı elektrik kesintisi olacak mı? 21 Aralık 2020 kıyamet başlangıcı mı? İşte sizin için derlediğimiz haberimiz.

17.12.2020 14:35 - Son Güncelleme: 17.12.2020 14:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





