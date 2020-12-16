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    • 16.12.2020 10:00
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    Zap bölgesinde 3 bölgesinde 1 /'li terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre 'den yapılan açıklamada "'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 3, bölgesinde 1 /'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

    Hainler cehenneme paketlendi! MSB açıkladı

    : kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 'lı terörist ile bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/'li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

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    Haberler Güncel Zap bölgesinde 3 Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi