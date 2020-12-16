Yılbaşı yasağı açık olacak yerler nereler? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlandı mı?

Yılbaşı yasağı açık olacak yerler nereler? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı genelgesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yılbaşında 4 günü kapsayan bir sokağa çıkma yasağı uygulaması olacak. 31 Aralık akşamı başlayan yasak 4 Ocak sabahında sona erecek. Bu süreçte vatandaşlar evde karantina altında olacak. Ancak yılbaşı yasağı açık olacak yerler nereler sorusu gündem oldu. Vatandaşlar buna göre şimdiden plan yapmak istiyor.
YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Covid-19 Salgını" konulu ek genelge gönderdi. Genelgede, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verildiği hatırlatıldı.
Genelgeye göre;
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar ve yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterler, belirtilen görevlere dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamındaki kişiler ve yerler arasına eklendi. Yargısal görevlerin icrası gereği avukatların özel araçlarıyla şehirlerarası seyahatlerine de izin verilecek.
31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak. Hafta sonları balıkçı/balıktezgahları 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek.
Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.