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    • 15.12.2020 10:16
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    duyurdu! Sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi

    'ndan gelen son dakika bilgisine göre, bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 /'li terörist etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

    Sızma girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe!

    , bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 /'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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