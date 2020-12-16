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    • 16.12.2020 16:57
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    'da operasyonu! Hepsi ele geçirildi

    Son dakika haberi... 'da operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.Operasyonda bir miktar eroin ve 1 dijital hassas terazi ele geçirildi.

    Giresun'da uyuşturucu operasyonu! Hepsi ele geçirildi

    'da operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

    Operasyonda bir miktar eroin ve 1 dijital hassas terazi ele geçirildi.

    Gözaltına alınan S.R. ve E.R. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

    Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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    Haberler Güncel Giresun'da uyuşturucu operasyonu! Hepsi ele geçirildi