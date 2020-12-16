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    • 16.12.2020 17:53
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    Coşkun Başbuğ'dan A 'de flaş analiz: bugün çıktığı an çöker

    'nin 'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerine karşı 'nin aldığı yaptırım kararının sonuçları ne olur? Türkiye'nin elinde hangi kartlar var? Mevcut durumu yorumlayan Terör ve Güvenlik Uzmanı Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, Türkiye 'nun omurgasını oluşturuyor, bugün NATO'dan çıksa çöker" değerlendirmesinde bulundu. İşte dikkate değer o açıklamalar...

    Türkiye'nin hamlesi ABD'yi bitirir. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararıyla ilgili önemli yorumlarda bulundu.

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    Başbuğ'un açıklamaları şöyle;

    "TÜRKİYE BUGÜN ÇIKTIĞI AN NATO'DAN ÇÖKER"

    Rusya, ABD, İngiltere, Almanya hiç önemli değil, başak diye bildiğimiz devletlerin ortak paydası Türkiye... Türkiye'nin yanında olmadığı bir ortaklığın et kemiğe bürünmesi mümkün değil. Bu yaptırımlar Türk milletinin asla kabul edemeyeceği yaptırımlar. Bunun karşılığında ne yapmalıyız? NATO'dan çıkmalı mıyız? İncirlik'i kapatmalı mıyız? Milletimizi kendi içinde bu soruları tartışıyor? İddia ediyorum, "Türkiye bugün NATO'dan çıktığı an çöker" Türkiye NATO'da ABD'den sonra en büyük güç! Türkiye NATO'nun omurgasını ayakta tutan bir güç. Türkiye haklı olarak ben böyle ittifaklık anlayışla 'bu şartlarda bu ittifaklık anlayışıyla devam etmek istemiyorum' derse ABD ve NATO ne yapar?

    İNCİRLİK HAVA ÜSSÜ KAPATILIRSA NE OLUR?

    Özellikle ABD ne yapar? Ortadoğu'da Türkiye'nin olmadığı hiçbir yapıda başarılı olamazsın. Örnek Suriye ve Irak! Bugün artık orada miadını doldurmuş bu ABD'yi konuşuyoruz. ABD'nin yapacağı tek iş, Türkiye ile Sayın Erdoğan ile kazan-kazan anlayışıyla hareket etmektir. Türkiye'nin eli armut toplamıyor, yaptırımlara cevap verecektir. İncirlik konusunda kapatılırsa ABD'nin kaybedeceği çok şey var.
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    Haberler Güncel Coşkun Başbuğ'dan A Haber'de flaş analiz: Türkiye bugün çıktığı an NATO çöker