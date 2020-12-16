Rusya, ABD, İngiltere, Almanya hiç önemli değil, başak diye bildiğimiz devletlerin ortak paydası Türkiye... Türkiye'nin yanında olmadığı bir ortaklığın et kemiğe bürünmesi mümkün değil. Bu yaptırımlar Türk milletinin asla kabul edemeyeceği yaptırımlar. Bunun karşılığında ne yapmalıyız? NATO'dan çıkmalı mıyız? İncirlik'i kapatmalı mıyız? Milletimizi kendi içinde bu soruları tartışıyor? İddia ediyorum, "Türkiye bugün NATO'dan çıktığı an çöker" Türkiye NATO'da ABD'den sonra en büyük güç! Türkiye NATO'nun omurgasını ayakta tutan bir güç. Türkiye haklı olarak ben böyle ittifaklık anlayışla 'bu şartlarda bu ittifaklık anlayışıyla devam etmek istemiyorum' derse ABD ve NATO ne yapar?

İNCİRLİK HAVA ÜSSÜ KAPATILIRSA NE OLUR?