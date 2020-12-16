"ABD söz konusu ürünler için 'bunu size satmayacağız' demiyordu. Ama ihtiyaç duyulan parçayı vermiyordu da. Yani düne kadar veriyordu da CAATSA nedeniyle artık vermeyecek gibi bir durum yok" diyen Akbaba'ya göre Almanya da Altay tank motoru projesinde benzer bir yol izliyor. Türkiye'ye 'motoru sana vermeyeceğim' demiyor ancak 3 yıldır da bu konuyu çözüme kavuşturmuyor.

ETKİLENECEK PROJELER OLACAKTIR

Savunma Sanayi Araştırmacısı Yusuf Akbaba'ya söz konusu kısıtlamaların halihazırda devam eden projeleri nasıl etkileyeceğini soruyoruz:

"Eğer yaptırımlar kişiler bazında kalsa tabii ki elimiz daha rahat olacaktı. Ama SSB'nin katılması ve özellikle lisansların da sürece dahil edilmesi bizim için sıkıntılı bir duruma işaret ediyor.

İhracat lisanslarının geçmişe dönük yaptırıma uğramayacak olması önemli bir avantaj. Alınan karar mevcut lisanların uzatılmaması ve yeni lisans verilmemesini kapsıyor.