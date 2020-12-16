Resmi açıklama geldi! İşte koronavirüsü yayan hayvanlar!



Kümes hayvanlarının da deneysel koşullarda dahi Covid-19'u bulaştırmadığına dikkati çeken Hamilton, "Bu nedenle gıda üreten hayvanların bu virüse gerçekten yatkın olduklarına veya herhangi bir risk oluşturduklarına dair hiçbir kanıt yok. Bu, et üreten hayvanların virüsü üretme veya yayma riski olmadığı anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

"COVİD-19 İNSANLARDAN VİZONLARA, VİZONLARDAN İNSANLARA BULAŞTI"

Hamilton, Covid-19'a karşı "hassas" hayvanların vizon ve rakun köpekleri gibi kürk üreten türler olduğunun altını çizerek, "Şu anda, vizon enfeksiyonları önemlidir çünkü insanlara kolayca enfekte olabilirler." uyarısında bulundu.