İzmir elektrik kesintisi 16 Aralık! İzmir elektrikler ne zaman gelecek?

16 Aralık İzmir elektrik kesintisi saatleri İzmirli vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İzmir elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Yapılan planlı bakım çalışmaları nedeniyle İzmir elektrikler ne zaman gelecek sorularına yanıt aranıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden konuyla ilgili açıklama yapıldı.
İZMİR ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
16.12.2020 00:30 07:00 TESİS ÇALIŞMASI UNCUBOZKÖY MAHALLESİ 5514, 5539, 5516 VE 5524 SOKAKLAR
16.12.2020 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TIRAZLAR MAHALLESİ SULAMA GURUBU
16.12.2020 09:00 10:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TIRAZLAR-SIĞIRTMAÇLI-YEŞİLTEPE-YUKARIKOÇAKLAR-BAHADIRLAR-BAHARLAR-GÜNEYDAMLARI-ŞEYHDAVUTLAR MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
16.12.2020 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI HÜSEYNİBABA MAHALLESİ TR-7
16.12.2020 09:00 16:00 TESİS ÇALIŞMASI KOBAKLAR MAHALLESİ TR-1
16.12.2020 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YEŞİLOVA, TORUNLU, TORUNLU BARIŞ MAHALLESİ, ÖZ BİR HAYVANCILIK, ÇELEN BLOK, KISMET KİREMİT, ZUMDİCK KONSERVE DOLDURULMUŞ GIDA, ÖZ SERVET TOPRAK SANAYİ, TREND GRUP MADENCİLİK, KÜTAŞ ZİRAAT, GSM OPARATÖR BAZ İSTASYONLARI, YEŞİLOVA TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE BU BÖLGELERE BAĞLI TARIMSAL SULAMA VE TİCARETHANELER
16.12.2020 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KILAVUZLAR MAHALLESİ TR-1 ( D- KOLU )
16.12.2020 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI POYRAZ MAHALLESİ TAMAMI, BOZAĞAÇ, HELİMLER MAHALLESİ, HELİMLER MASKİ TRAFOSU, DİBEK YAĞI ZEYTİNCİLİK VE BU BÖLGELERE BAĞLI TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, TİCARETHANELER
16.12.2020 09:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM EYNEZ MAHALLESİ TAMAMI
16.12.2020 09:00 13:00 TESİS ÇALIŞMASI KARAOĞLANLI MAHALLESİ (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
16.12.2020 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI DİLEK MAHALLESİ ATATÜRK SOKAK
16.12.2020 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM ALANDAMLARI MEVKİİ, OSMANLAR MAH, CABARLAR MAH, BÖLÜKBAŞI MAH, KÖREKE MAH, KARAKEÇİLİ MAH, KARAKEÇELİ TOZLU MAH, KÜREKCİ BEKİREFE MAH, KÜREKCİ MAH, OSMANLAR MAH, KILCANLAR DEBELEK MAH, TÜPÜLER KEPEZ MAH, KIYMIK MAH, TAŞKÖPRÜ MAH, KÜREKCİ KARADİKEN MEVKİİ, KILCANLAR OVALILAR MEVKİİ, KALABAK MAH, YEŞİLYURT MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
16.12.2020 10:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARAPINAR, EMİRHACILI, ELDELEK, ÇAVLU, PAZARKÖY, TEKELİOĞLU, ÇÖKELEK, HACIMUSALAR, KEMERDAMLARI ORHANİYE, PAZARKÖY TAŞDAMLARI, BENLİOĞLU ZEYTİNCİLİK, ÖZLEM TARIM, APAŞ İHRACAT, ANKARA OFİS YEM, YUKSEL YAĞ FABRİKASI, AKAYDIN ÇIRÇIR FABRİKASI, ORNAMAR MERMER, KWS TURK, TUĞRUL TARIM, HAYVAN PAZARI, UNLU TARIM, MNS YUMURTA, DSİ GÖLMARMARA REĞİLATÖR, PAKİŞ AMBALAJ, KAZIM ATAN ÇIRÇIR FABRİKASI, AKBIYIK OĞLU ÇIRÇIR FABRİKASI, SARDES GIDA, ÇAVLU UN, BOTAŞ ÖZEL TRAFOSU, ŞENLER ÇIRÇIR, KILIÇKAYA YUMURTACILIK, BALİLER GIDA, BATI TEKNİK TARIM, GRAPPA, AYÇELİK TARIM, AKSA DOĞALGAZ VE BU BÖLGELERE BAĞLI TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, TİCARETHANELER, TRAFİK SİNYALİZASYONLARI VE AKARYAKIT İSTASYONLARI
16.12.2020 10:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ŞEYHYAYLA MAHALLESİ TR-1
16.12.2020 10:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARABEYLER MAHALLESİ, BEYPINAR MAHALLESİ, ALTINKÖY MAHALLESİ
16.12.2020 10:00 12:00 YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI MUSACALI KÖYÜ, AKKÖY, ÇEVREDEKİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE BESİ ÇİFTLİKLERİ
16.12.2020 10:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM HACITUFAN MAHALLESİ
16.12.2020 13:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KARAOĞLANLI MAHALLESİ (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR TR-7-A KOLU)
16.12.2020 16:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TIRAZLAR-SIĞIRTMAÇLI-YEŞİLTEPE-YUKARIKOÇAKLAR-BAHADIRLAR-BAHARLAR-GÜNEYDAMLARI-ŞEYHDAVUTLAR MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR