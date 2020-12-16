Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.12.2020 17:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.12.2020 18:01
    ABONE OL

    Son dakika: Başkan Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam'ı kabul etti

    Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'dan Külliye'de önemli kabul. Erdoğan, (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam'ı kabul etti. Kabul basına kapalı gerçekleşti.

    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan'dan önemli kabul

    Başkan Erdoğan'dan Külliye'de önemli kabul.

    Başkan , (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam'ı kabul etti.

    TWITTER'DAN DUYURULDU
    Erdoğan Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi Genel Başkanı İshak Sağlam'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" ifadelerine yer verildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam'ı kabul etti