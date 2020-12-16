Son dakika: Başkan Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam'ı kabul etti

Başkan Erdoğan'dan Külliye'de önemli kabul.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam'ı kabul etti.
TWITTER'DAN DUYURULDU
Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi Genel Başkanı İshak Sağlam'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/2pS3P4SnlZ— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) December 16, 2020