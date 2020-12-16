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    • 16.12.2020 17:52
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, () Antonio Guterres'in Kıbrıs ile bir araya geldi. görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk tarafı Ada'daki gerçeklere uygun, egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözümü savunuyor. Yeni bir müzakere süreci için ortak zemin oluşması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

    Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli 'Kıbrıs' görüşmesi

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Guterres'in Kıbrıs için görevlendirdiği Lute ile görüştüğünü duyurdu.

    Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "BM'nin Kıbrıs Lute'a federasyon projesinin sürdürülebilir olmaktan çıktığını söyledik. Türk tarafı Ada'daki gerçeklere uygun, egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözümü savunuyor. Yeni bir müzakere süreci için ortak zemin oluşması gerekiyor."

    İşte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun o paylaşımı;

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile görüştü