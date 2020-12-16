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    • 16.12.2020 07:06
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    | Meteorolojiden kuvvetli sağanak ve kar uyarısı | 16 Aralık İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, 'nun doğusu ile Hatay, Çankırı, Kırıkkale, , Konya, Karaman, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve kıyıları ile sabah saatlerinde ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 16 Aralık il il hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden kuvvetli sağanak ve kar uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Konya, Karaman, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları ile sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.


    RÜZGAR
    Genellikle güney ve doğu, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları ile sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BURSA °C, 14°C
    Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

    EDİRNE °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 14°C
    Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    DENİZLİ °C, 16°C
    Parçalı bulutlu

    İZMİR °C, 16°C
    Parçalı bulutlu

    MUĞLA °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ANTALYA °C, 20°C
    Parçalı bulutlu

    HATAY °C, 17°C
    Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    MERSİN °C, 20°C
    Parçalı bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Konya ve Karaman çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KONYA °C, 10°C
    Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

    YOZGAT °C, 6°C
    Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

    BATI KARADENİZ
    Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 7°C
    Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

    DÜZCE °C, 10°C
    Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

    KASTAMONU °C, 6°C
    Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

    ZONGULDAK °C, 10°C
    Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları ile sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    AMASYA °C, 8°C
    Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

    ÇORUM °C, 11°C
    Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

    SAMSUN °C, 13°C
    Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    TRABZON °C, 16°C
    Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin doğusunun karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 2°C
    Çok bulutlu

    KARS °C, 2°C
    Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

    MALATYA °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    VAN °C, 7°C
    Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    GAZİANTEP °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    SİİRT °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

    ŞANLIURFA °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu

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    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli sağanak ve kar uyarısı | 16 Aralık İstanbul'da hava nasıl olacak?