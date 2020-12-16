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    • 16.12.2020 15:22
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    Rektörü Prof. Dr. nedeniyle yoğun bakıma alındı

    hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Rektörü Prof. Dr. 'nın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü açıklandı.

    AA
    KTÜ Rektörü yoğun bakıma alındı

    Yeni tip (Kovid-19) testi bir süre önce pozitif çıkan () Rektörü Prof. Dr. 'nın tedavisi, yoğun bakım servisinde devam ediyor.

    Rektörlükten yapılan açıklamada, Kovid-19 test sonucu pozitif çılan Prof. Dr. Çuvalcı'nın, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.

    Çuvalcı'nın yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü aktarılan açıklamada, yoğun telefon trafiğine cevap veremeyen Çuvalcı'nın doktorlarının, "Telefonla aranmaması, tedavi sürecini daha olumlu etkiler." dediklerine işaret edildi.

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    Haberler Güncel Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı