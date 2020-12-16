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    • 16.12.2020 12:53
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    İYİ Partili vekiller darbe çağrısını artırdı

    Geçtiğimiz günlerde İYİ 'ın bütçe görüşmeleri sırasında "Bütçeyi iktisatlı kullanın, yılın biz alacağız" sözleriyle dikkat çekmişti. Bu darbe çağrısının ardından da 'dan yaptığı paylaşımda "İyiliğin iktidar olmadığı yerde Şeytan ihtilal yapar" ifadelerini kullandı:

    İYİ Partili milletvekillerinin son dönemde yaptığı açıklamalar tepki çekmeye devam ediyor.

    DARBE BEKLENTİSİ
    Daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Dışişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri esnasında İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'ın 'Bütçeyi iktisatlı kullanın, yılın ikinci yarısında biz alacağız' sözleri tepki ile karşılanmış,

    "İYİ Parti'nin 'darbe' beklentisi mi var" yorumlarına sebep olmuştu.

    "ŞEYTAN İHTİLAL YAPAR"

    Bu çarpıcı açıklamadan sonra bir skandal açıklama da Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'dan geldi.

    Türkkan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "İyiliğin iktidar olmadığı yerde Şeytan ihtilal yapar" diyerek darbe imasında bulundu.

    15 TEMMUZ'UN BAŞBAKANI
    Akşener'in 15 Temmuz işgal girişimi öncesi sarf ettiği sözlerde hâlâ hafızalarda. Akşener'in 15 Temmuz işgal girişiminden önce de defalarca "Yurtta sulh cihanda sulh" kelimelerini kullanmış, daha sonra ise "Ben başkan olacağım" demişti.

    Akşener'in bu yaptığı propaganda FETÖ'cülerin kendilerine verdiği "Yurtta Sulh Konseyi" ismiyle benzerliği, aynı zamanda Akşener'in başbakanlık çıkışı hâlâ en aydınlatılması gereken bir nokta olarak göze çarpıyor.

    Akşener 15 Temmuz öncesi "25 bin kişiyle Saray'a yürürüm" tehdidini savurmuş, 15 Temmuz'da evinde saklamış, günler sonra da sözde kınama mesajı atmıştı..
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