Türkkan'ın FETÖ düşmanı profili çizmesine rağmen FETÖ'yü öven tweetleri ortaya çıktı.

TÜRKKAN'IN İLETİLERİ ORTAYA ÇIKTI

Türkkan, "11 sene biz bağırdık biz burada. Arkadaşlar devleti teslim ediyorsunuz, devlete yerleştiler lafını düşünmüyorum ben. Devleti teslim ettiler. Kim teslim etti? Mevcut iktidar devleti teslim etti. Daha sonra terör örgütü olarak adlandırdıkları bizim başından beri devletin içine yerleştirdiğiniz bu insanlar bu devleti ele geçirecek dediğimizde paralel dediğimizde. Bize onlar hain dediler. Şu an geldiğimiz noktada bizimle aynı konumdalar ama geç oldu" dedi.