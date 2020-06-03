Tutanakta, "Herhangi bir ruhsat ve yapı belgesi ibraz edilemediğinden dolayı kaçak yapı olarak değerlendirilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32'inci ve 42'inci maddeleri gereğince tespit ve tutanak yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. Ahır, samanlık, ofis, ev, sağımhane, depo gibi yapılar kayıt altına alınarak, metrekareleri belirtildi. Dilovası Belediyesi'nce 28 bin metrekare üzerine kurulu çiftlikle ilgili 662 bin TL ceza kesilirken, kaçak olan bölümler mühürlendi. Ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.