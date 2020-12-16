İçişleri'nden 4 Günlük yılbaşı sokağa çıkma yasağı genelgesi: Nereler açık olacak? Marketler, bakkallar açık mı?

4 günlük yılbaşı sokağa çıkma yasağının detayları son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Kabine toplantısında alınan kararları duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri gereği 4 günlük kısıtlama uygulanacağını belirtmişti. İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen 'Covid-19 Salgını' konulu genelgede, yasağın 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek şekilde uygulanacağı belirtildi. Yasak boyunca avukatlar ve yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterler, istisna kapsamında olacak.
YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAF OLACAK?
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Covid-19 Salgını" konulu ek genelge gönderdi. Genelgede, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verildiği hatırlatıldı. Genelgeye göre;
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar ve yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterler, belirtilen görevlere dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamındaki kişiler ve yerler arasına eklendi. Yargısal görevlerin icrası gereği avukatların özel araçlarıyla şehirlerarası seyahatlerine de izin verilecek.
NERELER AÇIK? MARKETLER, BAKKALLAR AÇIK OLACAK MI?
31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak. Hafta sonları balıkçı/balıktezgahları 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek.
Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.
4 GÜNLÜK KISITLAMA
Başkan Erdoğan, yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması hakkında şunları söyledi:
"Elde edilen kazanımları güçlendirmek için sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır."