Yılbaşı evde kutlama yapmak yasak mı? Yılbaşında kutlamalar yasaklandı mı?

Yılbaşında kutlamalar yasaklandı mı? Yılbaşı evde kutlama yapmak yasak mı? 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar bu yıl yeni yılı evlerinde karşılayacak. Ancak korona önlemleri kapsamında evde yılbaşı kutlamanın yasak olup olmadığı merak ediliyor. Peki, yılbaşı evde kutlama yapmak yasak mı?
YILBAŞI EVDE KUTLAMA YASAK MI?
Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağının uygulanması gündemdeyken, evlerde toplanmanın önüne geçebilmek için gelen her ihbar değerlendirilip, aynı ortamdaki her kişiye 3 bin 150 TL ceza yazılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine toplantısında "Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır." diyerek, kurallara uymayanlara cezai müeyyide uygulanacağını dile getirmişti. Bu açıklama çerçevesinde evlerde toplanmanın önüne geçilmesi için gelen ihbar sonrası aynı ortamda bulunan her kişiye 3 bin 150 TL para cezası kesilecek.
YILBAŞINDA KAÇ GÜN YASAK?
31 Aralık tarihi bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağıyla birleşip birleşmeyeceği araştırılan yılbaşı yasağı için Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamada bulundu. Buna göre 31 Aralık Perşembe günü saat 21:00'den 4 Ocak saat 05:00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
YILBAŞINDA SEYAHAT YASAĞI VAR MI?
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşında 4 gün olması beklenen sokak kısıtlaması öncesinde şehirlerarası olabilecek hareketliliğe karşı da seyahat kısıtlaması önlemi alınabileceğini söyledi.
Prof. Dr. İlhan, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını vatandaşların tatil olarak değerlendirmemesi gerektiğine vurgu yaparak,
"Yine vatandaşlarımıza söylemek gerekiyor; yılbaşındaki 3 günlük 4 güne yakın kısıtlamayı tatil fırsatı olarak düşünmemeleri gerekiyor. Tatil fırsatı olarak düşünürseler hata yapmış olurlar, koronavirüs bulaşını artırmış olurlar.
Şöyle bir şey olabilir; koronavirüs vaka sayısının yoğun olduğu iller için giriş-çıkış kısıtlaması yapılabilir. Her il için bu geçerli değil; ama vakaların çok olduğu yerlerde hem dışarıya doğru vakalar gitmesin hem o ile yeni vakalar gelmesin diye böyle bir yaklaşım benimsenebilir. Bu iller için hayati durumları bundan ayrı tutmak gerekir. Gıda getirenler, aşı getirenler, işi dışında il dışına çıkmak yasaklanabilir. Hem yılbaşı için hem de genel olarak bunu söylüyorum. Koronavirüs vaka sayısı yoğun olan illerde giriş-çıkış işleri olanlar dışında yasaklanabilir" diye konuştu.