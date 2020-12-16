Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.12.2020 13:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.12.2020 13:15
    ABONE OL

    : Dışişleri Bakanı : Irak ile ler kalkabilir

    haberine göre Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Kendi aramızda konusunu da değerlendirdik. 2009'da karşılıklı olarak vizeleri kaldırmıştık ancak yüzünden güvenlik problemi olmuştu. Tekrar vize uygulamasını geri getirmek zorunda kalmıştık. Bunu tekrar geri getirebiliriz." dedi.

    Irak ile vizeler kalkabilir

    Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

    Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

    ile Iran arasında görüş ayrılığı yok. Irak'tan tüm terör örgütlerinin temizlenmesini arzu ediyoruz. Terörle mücadelesini destekleyeceğiz.

    Kendi aramızda konusunu da değerlendirdik. 2009'da karşılıklı olarak vizeleri kaldırmıştık ancak yüzünden güvenlik problemi olmuştu. Tekrar vize uygulamasını geri getirmek zorunda kalmıştık. Bunu tekrar geri getirebiliriz.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Irak ile vizeler kalkabilir