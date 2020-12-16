15 ARALIK KORONA TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 206 bin 190 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 5 bin 105 olarak kayda geçti.

Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle en yüksek can kaybı bugün yaşandı. Son 24 saatte 235 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 29 bin 247 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 661 bin 191'e yükseldi.

Toplam test sayısı 21 milyon 490 bin 195'e ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon 898 bin 447, vefat sayısı 16 bin 881, ağır hasta sayısı 5 bin 988 oldu.