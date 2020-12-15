Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı için uzman erbaş alımı yapılacak.
Peki Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı için şartlar nelerdir, uzman erbaş alımı için hangi tarihlerde ve nereden başvuru yapılıyor.
İşte Sahil Güvenlik Komutanlığı için uzman erbaş alımının detayları.
UZMAN ERBAŞ ALIMI NE BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILIYOR?
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular, 17-24 Aralık tarihlerinde "https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet vasıtasıyla yapılabilecek.
UZMAN ERBAŞ OLMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?
Uzman erbaş olmak için şartlar, başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları, en az lise mezunu ve 27 yaşını bitirmiş olmaları (1 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar) gerekiyor.
UZMAN ERBAŞ OLMAK İÇİN ASKERLİK ŞARTI VAR MI?
Adayların, askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmaları, askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için de terhis üzerinden 5 yıldan fazla süre (17 Aralık 2015 tarihi ve sonrasında terhis olanlar) geçmemiş olması isteniyor.
Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna "www.sg.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek