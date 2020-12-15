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    Son dakika: Dışişleri Bakanı 'ndan ABD'li mevkidaşı 'ya yaptırım tepkisi

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı , ABD Dışişleri ile görüştü. Çavuşoğlu, ABD’nin aldığı karara ilişkin tepkiyi dile getirdi.

    AJANSLAR
    Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

    Dışişleri Bakanı , ABD Dışişleri ile görüşerek, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepkiyi dile getirdi.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşerek, ABD'nin aldığı karara ilişkin tepkimizi dile getirmiştir" denildi.

    ABD'DEN TÜRKİYE İÇİN SKANDAL KARAR
    ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldığını duyurmuştu. ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Başkanlık yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit'in yaptırım listesine eklendiği bilgisi paylaşıldı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'ya yaptırım tepkisi