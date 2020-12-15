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    • 15.12.2020 19:49
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    Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

    Son dakika haberi.... Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

    Külliye'de kritik toplantı

    Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

    Başkan Erdoğan'ın dijital medya paylaşımlarının yapıldığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı