Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.
Başkan Erdoğan'ın dijital medya paylaşımlarının yapıldığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı." ifadelerine yer verildi.
Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanımız @RTErdogan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı. pic.twitter.com/ARqbfdIa3P— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) December 15, 2020