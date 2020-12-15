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    'da 'ya operasyon! Birecik İlçe Başkanı gözaltına alındı

    Son dakika haberi... 'da, terör örgütü /'ya yönelik operasyonda Birecik İlçe Başkanı gözaltına alındı. Karadağ'ın "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Suç ve suçluyu övme" iddialarıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

    PKK operasyonunda HDP'li başkan gözaltına alındı!

    Terör örgütü 'ya yapılan operasyonda 'li başkan gözaltına alındı.

    'da, terör örgütü PKK/'ya yönelik operasyonda HDP Birecik İlçe Başkanı gözaltına alındı.

    Birecik Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında Karadağ hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPTI
    İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kurtuluş Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alınan Ömer Karadağ sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

    Karadağ'ın "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Suç ve suçluyu övme" iddialarıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

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    Haberler Güncel Şanlıurfa'da PKK'ya operasyon! HDP Birecik İlçe Başkanı Ömer Karadağ gözaltına alındı