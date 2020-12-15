Koronavirüs salgının başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok ülkede etkisini yeniden artırmış durumda. Koronavirüs kaynaklı ölümler ülkemizde de yaşanıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Aralık korona tablosunu paylaştı. Korona tablosunda 235 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi yer alıyor. Peki koronavirüsten ölenler nereye gömülüyor.
Reuters koronavirüsten ölenler gömüldüğü mezarlıkları tek tek fotoğrafladı. Fotoğraflar farklıydı ama acı her yer aynı. İşte koronavirüsten ölenlerin gömüldüğü o mezarlıklar.
Yakınlarını kaybeden insanlar, yapılacak cenaze işlemlerinin dini ritüellere uygun olup olmadığı ve hangi mezarlıklara gömüleceği konusunda endişe taşıyabiliyor. Koronavirüs nedeniyle vefat eden vatandaşlar, İstanbul'daki 570 mezarlık içerisinde yer bulunanlara defnedilebiliyor.
Öte yandan Kilyos ve Baklacı mezarlıkları ise hızlı defin sağlamak amacıyla belirlenen iki mezarlık. Aile mezarlığı ile talep edilen mezarlıklarda yer sorunu yoksa ve defin işlemi hemen gerçekleştirilebilecekse, buralarda da defin işlemi yapılıyor.
Personel sayısının çok olması nedeniyle koronavirüs nedeniyle vefat eden vatandaşların cenazeleri, kentteki büyük gasilhanelere götürülüyor. Gasilhanelerde, cenazeler eski usul su dökerek yıkama yapılıyor. Ardından kefenlenerek, torbaya konulan cenazeler daha sonra tabuta konuluyor.
Ailelerin ileride başka mezarlığa taşımak isteyebileceği düşüncesiyle cenazeler tabut ile defnediliyor. Birçok aile bu süreçte ya karantinada ya hastanede yattığı veya bulaşma korkusu nedeniyle yaklaşamadığı için koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenaze namazları, çoğunlukla cenaze işlemlerini gerçekleştiren personel tarafından kılınıyor.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç,koronavirüs sürecindeki defin işlemlerine ilişkin sorularını yanıtlamıştı. O röportajdan satır başları.
Sarıyer Kilyos ve Beykoz Baklacı mezarlıklarıyla ilgili "Koronavirüs Mezarlığı" söylemlerinin doğru olmadığını, bu mezarlıkların daha önceden de var olduğunu ifade eden Koç, şunları dile getirdi:
"Mezarlıkların büyütülmesi dahi söz konusu değil. Buralar, mevcut var olan mezarlıklar. Defin işlemlerine hazır olabilecek durumda olan büyük çoğunluğu boş olan mezarlıklarımızdı. Kilyos ve Baklacı'yı belirlememizin altında yatan sebep hızlı şekilde defin sağlamak içindir.
Koronavirüs mezarlığı diye bir şey yok. Yaklaşık 570 civarında mezarlığımız var ve hemen hemen hepsinde Kovid -19 virüsü sebebiyle vefat eden vatandaşlarımız defnediliyor.
Aile mezarlığı olmayanları ve talep edilen mezarlıklarda zor yer bulunabilecek olanları bu mezarlıklara defnediyoruz. Ancak aile mezarlığı ile talep edilen mezarlıklarda yer sorunu yoksa ve hemen gömebileceksek defnediyoruz. 'Korona Mezarlığı' ifadesi hoş olmayan bir algı."
Koç, cenaze işleriyle ilgilenen gassal, şoför, imam gibi Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanlarını sağlıkçılar kadar önlem alarak korumaya çalıştıklarını belirtti.