Gökhan G.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL, trafik yönünden de 6 bin 500 TL olmak üzere toplamda 9 bin 650 TL para cezası kesildi.

Araç ise polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici ile kaldırıldı