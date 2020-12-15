Kar ne zaman yağacak? İstanbul Ankara kar yağışı bu hafta olacak mı?

Kar ne zaman yağacak? İstanbul Ankara kar yağışı olacak mı? İstanbul Ankara kar yağışı bu hafta var mı? Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte birçok il için yağışlı hava uyarısı geldi. Meteoroloji verilerine göre kar yağışı uyarısı yapılıyor. Peki, kar ne zaman yağacak?

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale dışında), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.