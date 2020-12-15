"HUKUKA AYKIRI DELİL NİTELİĞİNDEKİ KAYITLAR SANIKLAR ALEYHİNDE DELİL OLARAK KABUL EDİLMİŞTİR"

"Anayasa Mahkemesi'nin İlker Başbuğ'la ilgili olarak bireysel başvuru dosyasında verdiği 6 Mart 2014 tarihli kararında da tespit ettiği üzere, sanıkların özgürlükleri hürriyeti tahdit suçunu oluşturacak şekilde kısıtlanmış, 4 internette yayınlanan yasadışı ses kayıtları dosyaya dahil edilerek hukuka aykırı delil niteliğindeki kayıtlar sanıklar aleyhine delil olarak kabul edilmiş, duruşma salonunun tavanından sarkıtılan ses toplama cihazları ile avukatların müvekkilleri ile yaptığı görüşmeler yasa dışı olarak kayıt altına alınmıştır. Açıklanan sebeplerle, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Hüseyin Özese ile Üye Hakimler Sedat Sami Haşıloğlu, Hüsnü Çalmuk, Ercan Fırat, Nihat Topal, Mehmet Fatih Uslu ve Mehmet Ali Pekgüzel hakkında soruşturma başlatılmasını arz ve talep ederim."

DANALIOĞLU: "ASIL SORUN İLKESİZLİK"

Avukat Fatih B. Danalıoğlu; Hüseyin Ersöz'ü eleştirerek, "Asıl sorun ilkesizlik. Tam olarak bunu mu yapıyorsun şimdi? Galiba bu illegal ses kaydı sizde. O halde fırsatları değerlendirip, bir avukat olarak dosyaya sunmak da size yakışır. Bekliyoruz" dedi.

İNAL: SİZİN AHLAKSIZLIKLARINIZ, İFTİRALARINIZ ASLA BENİ KORKUTAMAZ"

Avukat Mustafa Doğan İnal; yasadışı ses kayıtlarını yayınlanan Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Oda TV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Kırmızı Kedi Yayınevi yetkilileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Mustafa Doğan İnal; Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun yazdığı kitapta kendisi hakkında iftirada bulunulduğunu açıkladı ve "Sizin ahlaksızlıklarınız, iftiralarınız asla beni korkutamaz. Yargı önünde hesaplaşacağız" dedi.

Mustafa Doğan İnal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İçinde zerre bir suç unsuru, ahlak dışı bir şey olmayan, FETÖ yöntemleri ile alındığı açık bir ses kaydı ile itibarsızlaştırma sürecini yöneten, iftira atan kişi ve kurumlar ile ilgili tarafımca 12 adet tazminat davası açılmış, 4 tane de suç duyurusunda bulunulmuştur. Hodri meydan!"