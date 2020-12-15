Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.12.2020 13:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.12.2020 13:11
    ABONE OL

    ? ? ,

    ? ? Sorularının yanıtları gündemde arama motorları üzerinden merak edilerek sıklıkla araştırılıyor. Resmi adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası her yıl okullarda düzenlenen etkinliklerle kutlanıyordu, bu yıl koronavirüs salgınından dolayı ne yazık ki kutlanamıyor. Özellikle sosyal medya hesaplarında yayınlamak ve mesaj göndermek isteyenler , araştırmalarını yapıyor. Haberimizinden tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Yerli Malı Haftası nedir? Yerli Malı Haftası ne zaman? Yerli Malı Haftası şiirleri, sözleri ve kompozisyonları…

    Tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın öneminin vurgu yapan bu özel hafta her yıl kutlanıyor. Bu kez okullar kapalı olduğundan sosyal medya, Whatsapp gibi yerlerden göndermek, paylaşmak için Yerli Malı Haftası şiirleri, sözleri ve kompozisyonları araştırılıyor. Peki Yerli Malı Haftası nedir? Yerli Malı Haftası ne zaman? Ne zaman neden kutlanmaya başlandı. İşte tarihine ilişkin merak edilen bilgiler ve Yerli Malu Haftası şiirleri…

    YERLİ MALI HAFTASI NEDİR?

    Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kısaca Yerli Malı Haftası 1. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amacıyla ilan edilmiştir. Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplanmış ve bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararı alınmıştır. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM'de bu yönde bir konuşma gerçekleştirip ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularının altını çizmiştir. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlanmaya başlamış, 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirilmiştir.

    Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artırılmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve "yerli malı kullanmanın önemi" vurgulanır. İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak denir. İhtiyaçlara harcandıktan sonra artakalan para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde durulur. Tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Ayrıca bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulur.

    YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN?

    Yerli Malı Haftası (Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası),12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de tüm okullarda kutlanan belirli günler ve haftalardandır.

    YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ

    MEYVELER YERLİ MALI

    Adımdır mandalina

    Sağlık veririm sana

    Pek sevimli meyveyim

    Bol bol yiyin bakayım

    Amasya elmasıyım

    Meyvelerin hasıyım

    Al sarı yanağım var

    Beni yersen kan yapar

    Ankara'dır memleketim

    Koyu sarıdır rengim

    Isırınca bal akar

    Yiyenlere can katar

    Al portakal bal portakal

    Yemezsen de seyrine dal

    Kokum bile başka benim

    Şerbet dolu hep bedenim

    İzmir'in üzümleri

    Sevilmez mi arkadaş

    İnsanlara pek yarar

    Kurusu var yaşı var

    Çiçek olur açılırım

    Mercan gibi saçılırım

    Hastaya nar sorulmaz

    Şurubuna doyulmaz

    YERLİ MALI

    Haftamızı açalım,

    Yurda neşe saçalım.

    Yerli malı dururken,

    Yabancıdan kaçalım.

    İpekli var, yünlü var,

    Pamuklu var, bezi var.

    Fabrikalar işliyor,

    Öz malım gelişiyor.

    Yaban malı almayız,

    Düşünmeye dalmayız.

    Biz tutumlu oldukça,

    Hiç de yoksul kalmayız.

    LATİF ÖKTEN

    YERLİ MALI HAFTASI

    Yerli malı haftası,

    Seni özledik durduk.

    Günün gelecek diye,

    Yolunu gözlüyorduk.

    Süsleyelim masamızı

    Kutlayalım haftamızı.

    Yurdumuzda neler yok,

    Ne yetişmez, ne bitmez?

    Eğer görmek istersen

    Yurdu biraz dolaş gez.

    Süsleyelim masamızı

    Kutlayalım haftamızı.

    İSMAİL HAKKI TALAS

    BİZİM YERLİ MALIMIZ

    Elin kokusuz, yapma gülünden güzel gelir.

    Bana bizim bahçede boy atacak çalımız.

    Yabancı tezgahlarda boy boy, kolay dokunan

    Paspaslardan güzeldir el emeği halımız.

    Yüz vermem yabancının çeşit çeşit rengine

    Bayraklaşır gözümde beyazımız, alımız.

    Ne firenk elmasına, ne arap hurmasına

    Muhtaç etmez ki bizi meyve dolu dalımız.

    Gerçekten daha gerçek, güzelden daha güzel,

    Her karışı hazine bizim yurt masalımız.

    Arıca birlik olup çalışmayı bildik mi

    Petekleri doldurur mis kokulu balımız.

    Keçe olsa, yabanın ipeğinden güzeldir

    Bizim yerli malımız, bizim yerli malımız...

    BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Yerli Malı Haftası nedir? Yerli Malı Haftası ne zaman? Yerli Malı Haftası şiirleri, sözleri ve kompozisyonları…