Yerli Malı Haftası nedir? Yerli Malı Haftası ne zaman? Yerli Malı Haftası şiirleri, sözleri ve kompozisyonları…

Tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın öneminin vurgu yapan bu özel hafta her yıl kutlanıyor. Bu kez okullar kapalı olduğundan sosyal medya, Whatsapp gibi yerlerden göndermek, paylaşmak için Yerli Malı Haftası şiirleri, sözleri ve kompozisyonları araştırılıyor. Peki Yerli Malı Haftası nedir? Yerli Malı Haftası ne zaman? Ne zaman neden kutlanmaya başlandı. İşte tarihine ilişkin merak edilen bilgiler ve Yerli Malu Haftası şiirleri…
YERLİ MALI HAFTASI NEDİR?
Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kısaca Yerli Malı Haftası 1. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amacıyla ilan edilmiştir. Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplanmış ve bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararı alınmıştır. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM'de bu yönde bir konuşma gerçekleştirip ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularının altını çizmiştir. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlanmaya başlamış, 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirilmiştir.
Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artırılmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve "yerli malı kullanmanın önemi" vurgulanır. İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak denir. İhtiyaçlara harcandıktan sonra artakalan para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde durulur. Tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Ayrıca bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulur.
YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN?
Yerli Malı Haftası (Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası),12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de tüm okullarda kutlanan belirli günler ve haftalardandır.
YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ
MEYVELER YERLİ MALI
Adımdır mandalina
Sağlık veririm sana
Pek sevimli meyveyim
Bol bol yiyin bakayım
Amasya elmasıyım
Meyvelerin hasıyım
Al sarı yanağım var
Beni yersen kan yapar
Ankara'dır memleketim
Koyu sarıdır rengim
Isırınca bal akar
Yiyenlere can katar
Al portakal bal portakal
Yemezsen de seyrine dal
Kokum bile başka benim
Şerbet dolu hep bedenim
İzmir'in üzümleri
Sevilmez mi arkadaş
İnsanlara pek yarar
Kurusu var yaşı var
Çiçek olur açılırım
Mercan gibi saçılırım
Hastaya nar sorulmaz
Şurubuna doyulmaz
YERLİ MALI
Haftamızı açalım,
Yurda neşe saçalım.
Yerli malı dururken,
Yabancıdan kaçalım.
İpekli var, yünlü var,
Pamuklu var, bezi var.
Fabrikalar işliyor,
Öz malım gelişiyor.
Yaban malı almayız,
Düşünmeye dalmayız.
Biz tutumlu oldukça,
Hiç de yoksul kalmayız.
LATİF ÖKTEN
YERLİ MALI HAFTASI
Yerli malı haftası,
Seni özledik durduk.
Günün gelecek diye,
Yolunu gözlüyorduk.
Süsleyelim masamızı
Kutlayalım haftamızı.
Yurdumuzda neler yok,
Ne yetişmez, ne bitmez?
Eğer görmek istersen
Yurdu biraz dolaş gez.
Süsleyelim masamızı
Kutlayalım haftamızı.
İSMAİL HAKKI TALAS
BİZİM YERLİ MALIMIZ
Elin kokusuz, yapma gülünden güzel gelir.
Bana bizim bahçede boy atacak çalımız.
Yabancı tezgahlarda boy boy, kolay dokunan
Paspaslardan güzeldir el emeği halımız.
Yüz vermem yabancının çeşit çeşit rengine
Bayraklaşır gözümde beyazımız, alımız.
Ne firenk elmasına, ne arap hurmasına
Muhtaç etmez ki bizi meyve dolu dalımız.
Gerçekten daha gerçek, güzelden daha güzel,
Her karışı hazine bizim yurt masalımız.
Arıca birlik olup çalışmayı bildik mi
Petekleri doldurur mis kokulu balımız.
Keçe olsa, yabanın ipeğinden güzeldir
Bizim yerli malımız, bizim yerli malımız...
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR