Müridinin 12 yaşındaki kızını istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan Uşşaki Şeyhi Fatih Nurullah Şağban, bugün Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkıyor. Duruşmada, Sapık Şeyh'in istismar ettiği 12 yaşındaki Y.A. arasındaki, bugüne dek bilinmeyen WhatsApp yazışmaları da mahkemeye sunulacak.













Sapık Şeyh, kızı istismar ettiğini küçük kızın babası ile yaptığı telefon konuşmalarında itiraf etmiş ve kızın ailesine para teklif etmişti. Nurullah mahkemede ise kızın babasını para sızdırmak için komplo kurmakla suçlayıp, öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iftirasını atmıştı.





Bugünkü duruşmada sapık şeyhin küçük kızla arasında geçen WathsApp mesajları delil olarak mahkemeye sunulacak. İsmail Saymaz'ın haberine göre, şeyh Fatih Nurullah, küçük kızdan yaptıkları konuşmaları silmesini istiyor. 17 Mart tarihli yazışma şu şekilde: