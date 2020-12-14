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    • 14.12.2020 Gazete
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    Ukraynalı eşi tarafından çocuğu kaçırılan baba Başkan Erdoğan’dan yardım istedi! Hasret bitti

    'da yaşayan 'un, birlikte olduğu 'dan (34) '' adını verdikleri şu an 6.5 yaşında olan kız çocuğu dünyaya geldi. Kadın, çocuğu Ukrayna'ya kaçırdı. Baba, Başkan 'a sesini duyurmayı başardı. Başkan Erdoğan'ıne ile görüşmesinin ardından çocuğuna kavuştu. Atasoy "Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ederim. Beni ve kızımı sahipsiz bırakmadı. Umarım kızımla beraber yüz yüze kendisine teşekkür etme fırsatı bulurum" dedi.

    Kızına kavuştu

    Ankara'da yaşayan Aytaç Atasoy'un, birlikte olduğu Ukraynalı Olena Mehoda'dan (34) 'Amira Doğa Atasoy' adını verdikleri şu an 6.5 yaşında olan kız çocuğu dünyaya geldi. Kadın, çocuğu Ukrayna'ya kaçırdı.

    Baba, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sesini duyurmayı başardı. Başkan Erdoğan'ıne Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüşmesinin ardından çocuğuna kavuştu. Atasoy "Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ederim. Beni ve kızımı sahipsiz bırakmadı. Umarım kızımla beraber yüz yüze kendisine teşekkür etme fırsatı bulurum" dedi.

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    Haberler Güncel Ukraynalı eşi tarafından çocuğu kaçırılan baba Başkan Erdoğan’dan yardım istedi! Hasret bitti