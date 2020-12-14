KİLİDİ KIRARAK İÇERİ GİRDİLER

İBB zabıtalarının kapı kilidini kırarak içeri girdiğini aktaran Melik, "İlgili müdürlüğümüz sabah geldiğinde içeride İBB'nin zabıtaları ve daire başkanıyla karşılaştı. Biz de ilgili hukukçularımızla bölgeye geldik. Gelişmeleri emniyete bildirdik. İBB'nin buradaki işgaline son verdik. Burası Başakşehir Belediyesi'nin uhdesinde olan bir yer. Herhangi bir yargı kararı olmadan hiçbir müdahale yapılamaz. Faaliyetlerimize aynen devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

POLİSE DİRENDİLER

Olayın ardından emniyet güçlerinin binanın boşaltılması yönündeki çağrısına Başakşehir Belediyesi personelinin derhal olumlu karşılık verirken, İBB Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin dışarı çıkmak istememesi büyük tepki çekti. Başkan Yardımcısı Melik, "Yapılan hukuksuz bir işgal. Her konuda demokrasiden dem vuran arkadaşlar hukuksuzluk içindeler. İki kamu kurumunu karşı karşıya getirmeye kimsenin lüksü yok. Eğer arkadaşlar buraya gelecekse ilgili müdürleri daire başkanları, ilgili arkadaşları arar. 'Böyle bir talimat aldık, biz oraya mevcut durumu kontrol için geleceğiz' diye bilgi verirler ve geldiklerinde bizim arkadaşlarımız da onları karşılar. Böyle bir durum yok, gelip kilidi kırıp işgal durumuna girmişler" ifadelerini kullandı.