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    • 14.12.2020 16:48
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    'de / operasyonu! 9 kişi kıskıvrak yakalandı

    Son dakika haberi... 'de düzenlenen / terör örgütü operasyonlarında ankesörlü hatlardan arandığı tespit edilen 8 şüpheli şahıs ile örgütün toplantılarına katıldığı ve isimli ya örgüte destek amaçlı olarak para yatırdığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakalandı.

    İHA
    Denizli'de FETÖ operasyonu! 1 hafta içinde...

    'de, son bir hafta içerisinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen / terör örgütü operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı.
    Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele () Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen FETÖ / PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenledi.

    Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 07 ile 13 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde ankesörlü hatlardan arandığı tespit edilen 8 şüpheli şahıs ile örgütün toplantılarına katıldığı ve isimli ya örgüte destek amaçlı olarak para yatırdığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakalandı.


    FETÖ / PDY terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli makamlarca haklarında işlem yapıldı.

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