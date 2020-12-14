Kabine Toplantısı son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde koronavirüs salgınıyla ilgili alınabilecek yeni tedbirler görüşülüyor. Milyonlarca vatandaş yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanıp uygulanmayacağını merak ederken bir yandan da yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağına odaklandı. Peki, 14 Aralık Kabine kararları nelerdir? Koronavirüs yeni kısıtlamalar gelecek mi? İşte son dakika gelişmeleri takvim.com.tr'de...
14 ARALIK KABİNE KARARLARI NELERDİR?
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı henüz bitmedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kararları açıkladığında haberimizde yer alacaktır.
KORONAVİRÜS: YENİ TEDBİR Mİ, GEVŞEME Mİ?
Toplantıda, alınan koronavirüs tedbirlerinin pandemideki etkisi üzerinde görüş alışverişi yapılması beklenirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir sunum yapması bekleniyor.
Başkan Erdoğan, "vaka sayısının hedefin altına düşmesiyle kısıtlamaları kaldıracağı" yönündeki açıklaması sonrası, sahadaki veriler masaya yatırılacak. Bu kapsamda bazı yasakların esnetilmesi ve yeni tedbir kararları gündem maddesi arasında yer alacak.
YILBAŞI'NDA 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Sokağa çıkma yasağının salgında beklenmedik bir patlamaya neden olmaması için 4 gün olarak uygulanması gündeme gelen yılbaşıyla ilgili kararın da salgının önümüzdeki günlerdeki seyrine bakılarak bir sonraki kabine toplantısında verilmesi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.
ESNAFA DESTEK
Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, esnaf için kiralarda düzenlemeye gidileceğini belirterek, "Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık. Kiralarda düzenlemelere gidiyoruz onları da kısa zamanda büyük ihtimalle Kabine Toplantımızın ardından açıklayacağız" demişti.
Erdoğan'ın açıklamasının ardından gözler bugün yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Çiftçileri 5 milyar liraya yakın olan borcu sonrası haciz tehlikesi yaşaması, çiftçiler için adım atılmasını gerektirdi. Meclis'teki bütçe görüşmelerinde de 5 parti ortak hareket ederken, bu yönde yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor. Toplantıda kira, kredi ve yapılandırma düzenlemesinin de görüşülmesi bekleniyor.
DİĞER BAŞLIKLAR
Kabine gündeminin diğer başlıkları ise, AB ve ABD ile ilişkiler, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki son gelişmelerin olacak. Toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.