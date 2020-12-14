YILBAŞI'NDA 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sokağa çıkma yasağının salgında beklenmedik bir patlamaya neden olmaması için 4 gün olarak uygulanması gündeme gelen yılbaşıyla ilgili kararın da salgının önümüzdeki günlerdeki seyrine bakılarak bir sonraki kabine toplantısında verilmesi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.