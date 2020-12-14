TSK astsubay alımı başvuru şartları nelerdir? MSB son dakika TSK muvazzaf astsubay alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

TSK muvazzaf astsubay alımı başvuruları ne zaman başlayacak? MSB son dakika TSK astsubay alımı başvuru şartları nelerdir? Astsubay olmak isteyen ve TSK ilanlarını araştıran gençler başvuru şartları ve detayları hakkında sorgulama yapıyor. MSB PERTEM üzerinden yayımladığı ilana göre TSK bünyesinde çalışmak üzere muvazzaf astsubay alımı yapılacak.

TSK ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

Türk Silahlı Kuvvetlerinde muvazzaf astsubay olarak istihdam edilmek üzere, TABLO (1)'de gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel alınacaktır. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan kadın ve erkek adaylardan;

(1) 01 Ocak 2020 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a) Ön lisans düzeyinde mezunlar için 25 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak1995 ve daha sonraki doğumlular),