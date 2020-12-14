TSK astsubay alımı başvuru şartları nelerdir? MSB son dakika TSK muvazzaf astsubay alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

TSK muvazzaf astsubay alımı başvuruları ne zaman başlayacak? MSB son dakika TSK astsubay alımı başvuru şartları nelerdir? Astsubay olmak isteyen ve TSK ilanlarını araştıran gençler başvuru şartları ve detayları hakkında sorgulama yapıyor. MSB PERTEM üzerinden yayımladığı ilana göre TSK bünyesinde çalışmak üzere muvazzaf astsubay alımı yapılacak.
TSK ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!
Türk Silahlı Kuvvetlerinde muvazzaf astsubay olarak istihdam edilmek üzere, TABLO (1)'de gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel alınacaktır. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan kadın ve erkek adaylardan;
(1) 01 Ocak 2020 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
(a) Ön lisans düzeyinde mezunlar için 25 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak1995 ve daha sonraki doğumlular),
(b) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1993ve daha sonraki doğumlular),
(2) Yurt içinde en az iki yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO (1)'de gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (yurt içi eş değer programlar dikkate alınmayacak, lisans mezunu adayların mezun olduğu program kaynak okul programı olarak kabul edilecek, lisans mezunu adayların mezun olduğu ön lisans programları kaynak okul programı olarak kabul edilmeyecektir.)
(3) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO(1)'de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK)onaylanmış (belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar; başvuru ekranından "Eğitim Bilgileri" başlığının altında bulunan 'Eğitim Bilgisi Ekle' butonuna tıklayarak açılan penceredeki bilgileri girecek, daha sonra 'Ekle' düğmesine tıklayarak girdiği bilgileri kaydedecek, müteakiben "Eğitim Bilgileri" alanında bulunan 'Diploma/Denklik Bel.Yükle'butonuna tıklayarak, önceden taratılmış denklik belgesini sisteme yükleyecektir, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
(4) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P93 Ön Lisans puanı en az 60 olanlar,2019 ve 2020 KPSS P3 Lisans Puanı en az 60 olanlar, (her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek KPSS P3 puanı esas alınacak, lisans mezunlarının KPSS P93 puanları astsubay temininde geçerli olmayacak, 2018 yılı ve öncesi KPSS puanları kabul edilmeyecektir.)
(5) Bando sınıfına müracaat edecek adaylar için KPSS şartı aranmayacak, bu adaylardanMSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak Genel Kültür Sınavından en az 50 puan alanlar değerlendirmeye alınacaktır. Bu maksatla Bando sınıfına müracaat edecek adaylar, ikinci seçim aşamasından önce Genel Kültür Sınavına tabi tutulacak, bu sınavda başarılı olmaları durumunda ikinci seçim aşamasına katılmak üzere çağrı yapılacaktır.
(6) Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,
(7) Askerlik hizmeti devam etmekte olan Yedek Subay/Yedek Astsubay, erbaş ve erler,
(8) Askerlik hizmetinden terhis olanlar (hakkında "Yedek Subay/Yedek Astsubay olamaz" kararı olanlar başvuramazlar.),
(9) Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt edenler başvurabilecektir.
(1) Adaylar ön başvurularını 25 Aralık 2020 (saat 23.59'a kadar) tarihine kadar,https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta ile, dilekçe ile veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
(2) Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlerini tamamladıktan sonra "Tercihlerimi Göster" butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca birkaydetme işlemi yapmayacaktır. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.
(4) Adaylar bilgilerini ve tercihlerini müracaat tarihinin bitimine kadar güncelleyebilecek, 25 Aralık 2020 saat 23:59'dan sonra sistem üzerinden yapılacak güncellemeler kabul edilmeyecek, bu tarih ve saatten sonra adaylar tarafından yalnızca iletişim bilgileri,
Per.Tem.D.Bşk.lığına gönderecekleri ıslak imzalı dilekçe ile güncellenebilecektir. Adaylar;
(a) Mezun oldukları kaynak okul programına uygun olmak şartıyla istedikleri kadar Kuvvet ve sınıf/branşı sıralı (öncelikli) olarak tercih edebilecek,
(b) Kuvvet Komutanlığı tercihleri, sadece seçim aşamalarına katılacak adaylara yapılacak çağrıya esas olmak üzere sıralı (öncelikli) olacak, tüm seçim aşamalarından başarılı olan adayların yerleştirilmesinde dikkate alınmayacak, yerleştirme işlemi için Kuvvet K.lığıiçerisindeki sınıf/branş önceliği dikkate alınacak,
(c) Sınav aşamalarından başarı ile geçen adayın yerleştirme işlemleri; aday, tercih ettiği tüm Kuvvet Komutanlıkları için sınıflandırmaya tabi tutulacak şekilde yapılacak, her aday kayıt hakkı kazandığı Kuvvet Komutanlıklarından istediğine kayıt yaptırabilecektir.
5) Sınav aşamalarını müteakip sağlık raporu kriterleri Muharip veya Yardımcı sınıflar için farklı olacağından, tercihler yapılırken azami dikkatli davranılması ve hem muharip hem de yardımcı sınıf tercihi yapmaları adayın lehine olacaktır. (Örneğin sadece yardımcı sınıflar için astsubay olur kararlı sağlık raporu olan adayların muharip sınıflar için yapmış oldukları tercihler dikkate alınmayacaktır.) Başvuru aşamasında yapılan tercihler daha sonra değiştirilemeyecek, tercih değiştirme ve/veya güncelleme talepleri dikkate alınmayacaktır.
(6) Başvurusu kabul edilen adaylara ANKARA'da uygulanacak sınav tarihlerihttps://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.
(7) Asıl başvurular; başvurusu kabul edilen adayların Evrak Kontrol aşamasına gelmeleriyle yapılmış sayılacaktır.
(8) Adayların ön başvuru için 2020 yılı KPSS P93 puanları kabul edilecek, 2018 yılı ve öncesi KPSS P93 puanları dikkate alınmayacaktır.