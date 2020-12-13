AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bölge genelinde yerel olarak kuvvetli, Antalya ve Mersin çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor. Torosların yüksek kesimlerinde yağışların karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına olarak (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 16°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 12°C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

HATAY 11°C, 14°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 15°C, 16°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olmak üzere şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.