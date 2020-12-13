Kadim şehir İstanbul, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu işbaşı yaptığından beri kirlilik sorunu yaşıyor. Şehirde yaşanan ve İBB'nin bir türlü müdahale etmediği kirlilik sorunu ise her geçen gün daha da artıyor.
VATANDAŞIN OBJEKTİFİNE YANSIDI
Son olarak İstanbul Boğazı'ndan başgösteren kirlilik sorunu vatandaşın objektifine yansıdı. Haliç'te yaşanan kirliliğe bir türlü çözüm bulamayan, Riva ve Küçükçekmece'deki göllerdeki oluşan kirliliği temizleyemeyen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her zaman olduğu gibi kendi yetki alanındaki sorunları yine gündemine almadı.
"İBB'NİN BELKİ BU DURUMA İZAHI VARDIR!"
İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da İstanbulluların objektifine yansıyan İstanbul Boğazı'nın kirliliğini gösteren fotoğrafları sosyal medyadan yayınladı.
Göksu, "Bugün az da olsa İstanbul sokaklarında bulunan vatandaşlarımızın objektiflerine yansıyan boğazın manzarası. Kendi yetkilerindeki konuları hiçbir zaman gündemine almayan İBB yetkililerinin belki bu duruma bir izahı vardır" diye sordu.
CHP BELEDİYECİLİĞİ: ÇÖP-ÇAMUR- ÇUKUR
Boğaz'daki kirlilik görüntüleri İstanbullu vatandaşlar tarafından da tepkiyle karşılandı. Konuya ilişkin paylaşım yapan bir vatandaş, "Tam bir CHP belediyeciliği. ÇÖP-ÇAMUR- ÇUKUR. Çeneniz kadar eliniz çalışsa, İstanbul boğazı bu hade olur muydu?" ifadelerini kullandı.
"HAKKIM KARAM OLSUN"
Bir sosyal medya kullancısı ise, "O kadar önemli bir yer ki burası, yanılmıyorsam Beylerbeyi Sarayının önü değerli yerlerimizi bu hale getirenlere hakkım haram olsun" açıklamasında bulunarak tepkisini dile getirdi.
"GÖRÜNEN O Kİ MAALESEF 25 SENE ÖNCESİNE GERİ DÖNÜYORUZ"
Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Görünen o ki maalesef 25 sene öncesine geri dönüyoruz..Ah İstanbul ah! inşallah tekrar toparlamak bi 25 sene daha almaz."
İşte vatandaşın objetifine yansıyan İstanbul Boğaz'ındaki kirliliğin görüntüleri...