



"İNŞAALLAH BEN ÖLMEDEN ADALET YERİNİ BULUR"

Tuğba Erçakar da, "Şu an çok tedirginim. Rahat değilim, zaten uyuyamıyordum bu mesajlardan sonra daha da tedirginim. İnşaallah ben ölmeden adalet yerini bulur. Ben de rahat bir şekilde hayatımı yaşamaya devam ederim arkadaşımla birlikte. Tehditler devam ediyor. Dosyaya koyduk. Daha acayip bir hal aldı" diye konuştu.

"KORKUYORUM"

Ceylan A. da "Korkutmak için duvarları vurmak, birşeyler kırmak, arkadaşlarını arayarak şöyle şöyle yapacağım. 'Onu buraya gömeceğim, ikisini de öldüreceğim' gibi şeyler duyuluyor. Ben de hep alt komşuma gidiyorum kokrtuğum için. Bugün de eve gidemeyeceğim. Çünkü serbest bırakıldı. Korkuyorum ve tedirginim" dedi.