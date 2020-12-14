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    • Ekonomi
    • 14.12.2020 21:01
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    • 14.12.2020 21:36
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    : ABD'den 'ye yaptırım kararı! ve 'e...

    Gelen haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri, 'ye CAATSA yaptırımları uyguladığını açıkladı. ABD , ve Başkan 'e yaptırım kararı aldığı bildirildi.

    ABD'den Türkiye'ye ekonomik saldırı

    Gelen son dakika haberine göre, ABD Hazine Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Başkan İsmail Demir'e yaptırım kararı aldı.

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    ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı.

    ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'nin Savunma Sanayi Müsteşarlığına ve Başkan'ı İsmail Demir'e uygulanacak olan yaptırımlara imza attı.

    Söz konusu yaptırım listesine, Demir ile beraber Savunma Sanayi Müsteşarlığı bağlantılı 3 kişi daha alındı.

    Son dakika haberinin detayları geliyor...

    Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Tek taraflı kararı kınıyor ve reddediyoruz. ABD'yi vahim yanlıştan dönmeye davet ediyoruz"
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    Haberler Ekonomi Son dakika: ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararı! Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve İsmail Demir'e...