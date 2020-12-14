Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtlarda 18 yılda yüzde 284 oranında kapasite artışı gerçekleştiğini bildirdi.



Kasapoğlu, Bakanlığının 2021 yılı bütçesine ilişkin sunumuna, Kovid-19 tedavisini tamamladığını anımsatarak, destekleri ve dualarıyla yanında yer alanlara ve emek sarf eden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek başladı.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede en önde yer alan sağlık çalışanları başta olmak üzere emeği geçenlere duyduğu minneti dile getiren Kasapoğlu, bu süreçte Meclis çalışmalarını aksatmayarak, millete olan sorumluluğunu güçlü bir şekilde yerine getiren TBMM'ye de teşekkürlerini iletti.

Kasapoğlu, karantina sürecinin kahramanlarından birinin de bakanlığına bağlı yurtlar olduğuna işaret ederek, yurtların karantina sürecinin en iyi şekilde yönetilmesine imkan sağladığını vurguladı.

Yurtların bu süreçte sadece öğrencilerin değil, milletin yuvası olduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Bu anlamda pek çok problemin üstesinden gelemeyen, yaptıkları uygulamalarla sınıfta kalan pek çok Avrupa ülkesinin aksine Türkiye, sosyal devlet olma gereklerinden birini daha başarıyla güçlü bir şekilde ortaya koymuştur. 81 ilimizdeki 293 yurdumuzda, dünyanın 97 farklı ülkesinden gelen 100 binden fazla vatandaşımızı bir ev sıcaklığında hamdolsun ki ağırladık." dedi.