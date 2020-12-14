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    • 14.12.2020 13:28
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    Çevre ve : 'de i için çalışmalarımızı sürdürüyoruz

    haberine göre Çevre ve , 'de meydana gelen nedeniyle il müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

    AA
    İzmir'de felaket! Harekete geçildi

    Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'de meydana gelen de hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diledi.

    Kurum, "İl müdürlüğü ekiplerimizle hasar tespiti için bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İzmir'imize geçmiş olsun. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: İzmir'de hasar tespiti için çalışmalarımızı sürdürüyoruz