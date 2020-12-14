Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diledi.

İzmir'de meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. İl müdürlüğü ekiplerimizle hasar tespit için bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İzmir'imize geçmiş olsun. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun. — Murat KURUM (@murat_kurum) December 14, 2020

Kurum, "İl müdürlüğü ekiplerimizle hasar tespiti için bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İzmir'imize geçmiş olsun. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.