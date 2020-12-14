İzmir'de bu tür su baskınlarının daha önceden de yaşandığını belirten bir kişi, yaşadı 4'üncü su baskını olduğunu 3'üncü kez aracının zarar gördüğünü söyledi.

"BU OLAYI 4 SEFERDİR YAŞIYORUM"

Bu tür su baskınlarının daha önceden de yaşandığını belirten bir vatandaş, "Bu benim üçüncü otomobilim, yaşadığım dördüncü su baskını. Öyle ahlaksız insanlar ki, şuradaki rantı görüyorsunuz. Burada oturan insanların birçoğu zamanında ev almış, birçoğu emekli. Görüyorsunuz şu otomobilin halini. İmkanları kısıtlı olan insanlara şu pandemi döneminde bunu yaşattılar. Bu saatte haber veriliyor bize; su bastıktan sonra. Hiçbir önlem aldıkları yok, hepsi yalan. Buraları birilerine peşkeş çekmişler. Bu insanlarımızın kaderi bu" diye konuştu.