İzmir'in Menderes ilçesinde karayolunda hareket halindeki hafif ticari araç, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapılarak sürüklendi. Yaklaşık 800 metre sürüklenen araçtaki 3 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, 2 kişi ise akıntıya kapılarak kayboldu. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda sonuç alınamayınca arama-kurtarma çalışmalarına sabah devam edilmek üzere ara verildi.
Olay, gece saatlerinde Menderes ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, sağanak yağışın etkisiyle oluşan ve karayolunu ortadan ikiye bölen sel sularının üzerinden geçmeye çalıştı. Ancak debisi yükselen ve hızla akan sel sularına kapılan hafif ticari araç, sürüklenmeye başladı. İddiaya göre araçta bulunan 5 kişi panik ve korku içinde araçtan atladı. 3 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, 2 kişi ise kayıplara karıştı.
Olaydan sağ kurtulan 3 kişinin durumu bildirmesi üzerine, bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı araştırmada hafif ticari aracın 800 metre sürüklendikten sonra karaya oturduğu anlaşıldı. Ancak araçta bulunamayan 2 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmalardan sonuç alınamayınca, yoğun yağış alan bölgede arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. kayıp 2 kişinin bulunması için sabah saat 09.00 itibari ile tekrar arama kurtarma çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sağanak ardından deniz suları yükselerek taştı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, vatandaşlar sel sularına kapılan araçlarını kurtarmak için seferber oldu.
İZMİR VALİSİ'DEN AÇIKLAMA
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger bölgedeki son durumla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Umuyoruz kendilerini kenara atıp, kurtulmuşlardır. Menderes emniyetinden 25, jandarmadan 10, İzmir emniyeti su altı timlerinden 10 kişi, AFAD ve diğer itfaiye birimlerinden arkadaşlarımız arama tarama çalışmalarını devam ettiriyor.
Arama tarama çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızı umuyoruz canlı bir şekilde bulacağız. İzmir'e geçmiş olsun diyoruz. Kısmi baskınlar var, oralarda da çalışmalar sürüyor. Tespit çalışmaları ve tahliye çalışmaları devam ediyor.
PARK BAHÇE VE OTOPARKLAR SU ALTINDA KALDI
İzmir'de 4 gündür aralıklarla devam eden sağanak, gece saatlerinde etkisini artırdı. Yoğun yağmurun etkisiyle Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde deniz suları yükselerek taştı. Bu nedenle park, bahçe ve otoparklar su altında kaldı.
Öte yandan vatandaşlar, sel suları altında kalan araçlarını kurtarmak için seferber oldu. Kurtarma çalışmaları sırasında itfaiye ekiplerine yardımcı olan site görevlileri de vatandaşların araçlarını güvenli yerlere çekmeleri için uyarıda bulundu.
Su seviyesi yer yer 60 ile 70 santimetreyi bulurken, yürümekte güçlük çeken vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi.
İzmir'de bu tür su baskınlarının daha önceden de yaşandığını belirten bir kişi, yaşadı 4'üncü su baskını olduğunu 3'üncü kez aracının zarar gördüğünü söyledi.
"BU OLAYI 4 SEFERDİR YAŞIYORUM"
Bu tür su baskınlarının daha önceden de yaşandığını belirten bir vatandaş, "Bu benim üçüncü otomobilim, yaşadığım dördüncü su baskını. Öyle ahlaksız insanlar ki, şuradaki rantı görüyorsunuz. Burada oturan insanların birçoğu zamanında ev almış, birçoğu emekli. Görüyorsunuz şu otomobilin halini. İmkanları kısıtlı olan insanlara şu pandemi döneminde bunu yaşattılar. Bu saatte haber veriliyor bize; su bastıktan sonra. Hiçbir önlem aldıkları yok, hepsi yalan. Buraları birilerine peşkeş çekmişler. Bu insanlarımızın kaderi bu" diye konuştu.