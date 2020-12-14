"BEN TAŞINMAK İSTEMİYORUM"

M.H.B'nin serbest bırakılması nedeniyle uyuyamadığını da ifade eden Ceylan A. "Kaç gündür uyuyamıyorum, çok korkuyorum çünkü serbest bıraktılar. O elini kolunu sallaya sallaya sipariş veriyor. Yemek söylüyor. Polisler kapısını çaldığında açmıyor, gidiyor. Çok tedirginim. Normalde bu tarz şeyler başıma gelmediği için korkmazdım. Ben güçlüyüm derdim.

Ama ben tedirginim sonuçta fiziksel gücü var. Bana da kinlendi. Kız arkadaşımın tarafını tuttum. Çünkü ben gerçekleri gördüm. Bunu tutuklasınlar. Ben de rahat edeyim. Ben evimden taşınmak istemiyorum. O taşınsın, o gitsin" dedi.

"VAZOYU KAFASINA İNDİREBİLİRDİM AMA..."

Komşusu M.H.B'nin polislere kendisinin aradığını söylediğini, halbuki polisi kendisinin aradığını da vurgulayan Ceylan A. şunları söyledi: "Alkol de içmemişti. Alkoliğim diyor ya, değil gayet aklı başındaydı. Kız gelip evimi dağıttı demiş, kız zaten orada sen öldürürdün ki zaten öyle bir şey yapsa. Şikayetçi oldum. Şu an evinde ben çok tedirginim.

Gidecek bir yerim yok. Nereye gideyim ben. O çıksın gitsin. Sanki o duvarı aşıp gelecek gibi. Gerçekten o andaki yaşadığım duygular o vazoyu kaldırıp kafasına indirebilirdim. Ama bir yandan aklıma Kadir Şeker geliyor, bir yandan cezaevi. Çok arada kaldım. Bir yandan arkadaşımın öleceğini düşünerekten bir yandan ben içeri girerim korkusuyla..."