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    • 14.12.2020 23:03
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    SON DAKİKA HABERİ... 'ndan yüz yüze eğitim açıklaması: Tüm anaokulları yarından itibaren başlıyor

    'ndan yapılan açıklamada "’nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir" ifadelerine yer verildi.



    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulların, yarından itibaren yüz yüze eğitime geçeceğini açıkladı.



    "YARINDAN İTİBAREN..."
    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Covid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir" denildi.



    İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan o açıklama;


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    Haberler Güncel SON DAKİKA HABERİ... Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması: Tüm anaokulları yarından itibaren başlıyor