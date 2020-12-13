Polis ekiplerinin kurmuş olduğu denetim noktalarından birisi olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki kontrol noktası kısıtlamanın sona ermesiyle kaldırıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı konuşmada "Hayata geçirdiğimiz tedbirlerle salgının artış hızını kestik. Vaka ve ağır hasta sayılarının hedeflediğimiz seviyelerin altına düşmesiyle sınırlamaları peyderpey kaldıracağız. Bunun için 83 milyonunun maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyması gerekiyor." dedi.