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    SON DAKİKA: genelinde

    SON DAKİKA HABERİ: mücadele tedbirleri kapsamında, genelinde saat 21.00'de başlayan . Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilki 4-7 Aralık tarihlerinde yapılmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı konuşmada vaka sayılarındaki düşüş hedeflenen seviyeye geldiğinde kısıtlamaların kaldırılacağını ifade etmişti.

    AJANSLAR

    SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 11 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Kasım'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.

    İLK OLARAK 4-7 ARALIKTA BAŞLAMIŞTI


    Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilki 4-7 Aralık tarihlerinde yapılmıştı.

    Bu kapsamda, ikincisi 11 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

    Polis ekiplerinin kurmuş olduğu denetim noktalarından birisi olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki kontrol noktası kısıtlamanın sona ermesiyle kaldırıldı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı konuşmada "Hayata geçirdiğimiz tedbirlerle salgının artış hızını kestik. Vaka ve ağır hasta sayılarının hedeflediğimiz seviyelerin altına düşmesiyle sınırlamaları peyderpey kaldıracağız. Bunun için 83 milyonunun maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyması gerekiyor." dedi.
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