Başkan Erdoğan dün katıldığı açılış konuşmasında Covid-19 tedbirlerine vurgu yaptı! "Koronavirüsün hızını kestik"

Dünya, Coronavirüs salgınıyla boğuşurken Türkiye yatırımlarına hız verdi. Gaziantep-Düzba İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi. Açılışa video konferans ile katılan Başkan Erdoğan, açıklamalarda bulundu.
KISITLAMALAR
Hayata geçirdiğimiz tedbirlerle salgının artış hızını kestik. Vaka ve ağır hasta sayılarının hedeflediğimiz seviyelerin altına düşmesiyle sınırlamaları peyderpey kaldıracağız. Bunun için 83 milyonunun maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyması gerekiyor.
KİMSEYİ SAHİPSİZ BIRAKMADIK
Üretimi ve istihdamı sürdürmek için gereken her tedbiri aldık. Hiçbir vatandaşımızın işsiz ve aşsız kalmamasını temin etmeye çalıştık.
Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık. Bunun yanında kiralarda düzenlemelere gidiyoruz.
BÜYÜK PROJE
Açılışını yapmakta olduğumuz proje, Gaziantep'in 2050 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak Düzbağ İçme Suyu Projesi, ülkemizin ikinci büyük içme suyu projesidir.
SU TASARRUFU
Oldukça kurak bir yıl geçiriyoruz. Yağış oranlarının neredeyse yarı yarıya azaldığı şu dönemde hep birlikte su kullanımına özen göstermemiz gerekiyor. Kurumlar ve vatandaşlar olarak el ele vererek hem etkili hem de tasarruflu bir su yönetimine ihtiyacımız var.
HIZLI TREN VE ŞEHİR HASTANESİ
Hızlı tren hattının Bahçe-Nurdağı kısmında yüzde 25'lik, Nurdağı- Başpınar kısmında yüzde 50'lik ilerleme sağlanmış durumdadır.
Gaziantep'e bin 875 yataklı bir şehir hastanesi inşa ediyoruz.