Başkan Erdoğan dün katıldığı açılış konuşmasında Covid-19 tedbirlerine vurgu yaptı! "Koronavirüsün hızını kestik"

BÜYÜK PROJE



Açılışını yapmakta olduğumuz proje, Gaziantep'in 2050 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak Düzbağ İçme Suyu Projesi, ülkemizin ikinci büyük içme suyu projesidir.

SU TASARRUFU

Oldukça kurak bir yıl geçiriyoruz. Yağış oranlarının neredeyse yarı yarıya azaldığı şu dönemde hep birlikte su kullanımına özen göstermemiz gerekiyor. Kurumlar ve vatandaşlar olarak el ele vererek hem etkili hem de tasarruflu bir su yönetimine ihtiyacımız var.

HIZLI TREN VE ŞEHİR HASTANESİ

Hızlı tren hattının Bahçe-Nurdağı kısmında yüzde 25'lik, Nurdağı- Başpınar kısmında yüzde 50'lik ilerleme sağlanmış durumdadır.

Gaziantep'e bin 875 yataklı bir şehir hastanesi inşa ediyoruz.